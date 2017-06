Ballottaggi, Maroni "soddisfattissimo": "Modello Lombardia funziona"

Roberto Maroni

Roberto Maroni si dice "soddisfattissimo" dell'esito dei ballotaggi, "perche' - sostiene - in Lombardia sono stati un successo al di la' delle previsioni" con la vittoria del centrodestra in tre capoluoghi e Sesto San Giovanni, "luoghi simbolici". "E' il segno che il modello Lombardia ha funzionato", ha affermato il governatore con riferimento al modello di coalizione ampia di centrodestra che sostiene la sua giunta. "Le regionali sono un'altra partita, io non sottovaluto mai nessuna partita", ha aggiunto. Comunque "e' meglio vincere che perdere", i ballottaggi sono un "buon punto di partenza" "Ora siamo concentrati su refendum" consultivo per l'autonomia della Lombardia, di cui si e' "parlato tanto anche in campagna elettorale e questo mi fa ben sperare su esito e partecipazione al referendum". Dobbiamo, ha sostenuto, "investire molto sulla comunicazione: la Regione ha gia' cominciato a farla e nel mese di luglio faremo partire i comitati territoriali ma sono ottimista, ancora piu' ottimista di una settimana fa?".

Per Roberto Maroni, Silvio Berlusconi "dovrebbe convincersi a lasciare perdere le strizzatine d'occhio a Renzi e concentrarsi invece su rafforzamento della alleanza". "E una intesa sulla legge maggioritaria va in questa direzione", ha proseguito il governatore lombardo, parlando coi giornalisti.