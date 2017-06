Ballottaggi, Meloni: Sesto non ha bisogno di grande Moschea



A Sesto San Giovanni, nel ballottaggio di domenica per le comunali, si scegliera' tra la "costruzione di una Moschea o la costruzione di un nuovo commissariato di Polizia". Lo crede Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, oggi nella cittadina del milanese per sostenere il candidato sindaco di centrodestra.



"Noi - ha detto la Meloni - non pensiamo che le nostre citta' necessitino di enormi Moschee, finanziate da chi porta avanti teorie fondamentaliste di interpretazione del Corano, segnatamente il Qatar. Nazioni che finanziano il terrorismo islamico". La Meloni ha, poi, sottolineato che qui a Sesto San Giovanni "non c'entra la destra o la sinistra. Molto spesso, infatti, le amministrative sono un referendum sul modo di amministrare una citta'. Nello specifico a Sesto San Giovanni si tratta di decidere tra realizzare la piu' grande Moschea del Nord Italia o un nuovo commissariato di Polizia. Di questo si parla".