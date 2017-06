Dario Allevi

Ballottaggi, Monza passa al centrodestra: Allevi sindaco



Il centrodestra vince anche a Monza. Dario Allevi ha battuto Roberto Scanagatti, sindaco uscente e candidato del centrosinistra, ​confermando anche questa volta la “maledizione” monzese che non permette al sindaco uscente di essere confermato sulla poltronadi primo cittadino. Non a caso da quando è stata introdotta l’elezione diretta del sindaco non si è mai registrata una conferma.

Il candidato del centrodestra ha battuto il primo cittadino uscente, del centrosinistra, per 1134 voti, ovvero 51,33% contro 48,67%.

Per il sindaco uscente "hanno prevalso situazioni non locali, hanno prevalso messaggi diretti alla pancia dell’elettorato. C’è un vento nazionale che ha spazzato via tante buone Amministrazioni, tanti sindaci che hanno amministrato bene le loro città. Da parte nostra è stata una bella campagna elettorale, che ha visto impegnati tanti giovani, ma purtroppo non si è parlato di temi veri. Si è parlato di immigrati, di sicurezza, facendo esplodere il tutto come se la città fosse al degrado. Al mio successore faccio tanti auguri perché amministrare Monza non è facile: ci vuole molto impegno e dedizione e so che su questo fronte lui non verrà meno. Quello che mi auguro è che non metta in atto fino in fondo il suo programma, in particolare sul tema della sicurezza”.