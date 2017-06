Seggio

Ballottaggio, anche 11 comuni dell'area metropolitana al voto. I risultati



Non solo i tre capoluoghi lombardi sono andati al ballottaggi ieri per le amministrative, anche altri 11 Comuni dell'area metropolitana di Milano sono stati richiamati alle urne. Il centrodestra si afferma anche ad Abbiategrasso con Cesare Francesco Nai che vince (50,56%) contro Domenico Finiguerra (49,44%), a Garbagnate con Daniele Barletta (54,80%) che si afferma contro Mara Bonesi (45,20%), a Legnano con Gianbattista Fratus (55,84%) che supera Alberto Centinaio (44,16%), a Magenta con Chiara Calati (60,17%) che vince su Gianmarco Invernizzi (39,38%) e a Senago con Magda Beretta (63,37%) che batte Lucio Fois (36,63%).



Al centrosinistra vanno invece Buccinasco con Rino Pruiti (51,69%) che supera Nicolò Licata (48,31%), Cernusco sul Naviglio con Ermanno Zacchetti (61,84%) che vince su Paola Carmela Malcangio (38,16%), Melegnano con Rodolfo Bertoli (55,33%) che si afferma su Raffaela Caputo (44,67%), San Donato Milanese con Andrea Checchi (67,86%) che supera Cesare Loris Mannucci (32,14%), mentre vanno a candidati sostenuti da liste civiche Melzo con Antonio Fusè 62,96%) che batte il candidato di centrodestra Antonio Camerlengo (37,04%)e Vimodrone con Dario Veneroni (56,34%) che supera la candidata di centrodestra Ilaria Chiaranda (43,66%).



In calo di circa dieci punti l'affluenza rispetto al primo turno sia a livello regionale (44,27% contro 54,10% di due settimane fa) che nell'area metropolitana (43,38% contro 53,85% del primo turno). Il Comune dell'area metropolitana con maggior affluenza, secondo i dati del ministero dell'Interno, è stato Magenta, 49,82%, primato negativo per San Donato Milanese (36,67%).