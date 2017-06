Ballottaggio Comunali 2017: risultati in diretta a Monza, Como, Lodi e Sesto

diretta di Fabio Massa

Ballottaggi in Lombardia: lo spoglio in tempo reale nei comuni di Sesto San Giovanni, Como, Monza e Lodi

23.49 - BALLOTTAGGIO SESTO SAN GIOVANNI - A 35 sezioni scrutinate Roberto Di Stefano è a quota 6918 contro i 4897 di Monica Chittò. Stalingrado sta per cadere.

23.47 - BALLOTTAGGIO SESTO SAN GIOVANNI - Di Stefano sfiora il 60 per cento, male Monica Chittò. Ma ancora il campione è troppo ridotto, anche se il centrodestra pare in fortissima ascesa.

23.38 - BALLOTTAGGIO SESTO SAN GIOVANNI - Prime 20 sezioni, entusiasmo centrodestra: 3000 voti per Di Stefano contro 2200 Chittò.

23.36 - BALLOTTAGGIO LODI - Prime quattro sezioni scrutinate: Sara Casanova (lega e centrodestra) al 58,32 per cento.

23.34 - BALLOTTAGGIO MAGENTA - In sezioni tradizionalmente di centrosinistra vince la candidata di centrodestra. Chiara Calati si avvia alla vittoria contro Invernizzi.

23.29 - BALLOTTAGGIO SESTO SAN GIOVANNI - Prime buone notizie per Roberto Di Stefano, in vantaggio in 9 seggi

23.29 - BALLOTTAGGIO MAGENTA. Primi dati parziali dai seggi. Il candidato del centrodestra Chiara Calati in sensibile vantaggio sul candidato sindaco uscente Invernizzi.

23.28 - BALLOTTAGGIO MONZA. Affluenza finale 51,88 per cento.

23.27 - BALLOTTAGGIO ERBA - Boom di votanti per Erba: 61,21 per cento finale

23.27 - BALLOTTAGGIO COMO - A Como l'affluenza finale delle 23 è del 49,13 per cento.

23.26 - BALLOTTAGGIO SESTO SAN GIOVANNI - 45,61. Questo dovrebbe essere il dato dell'affluenza finale del ballottaggio

23.25 - BALLOTTAGGIO SESTO SAN GIOVANNI - Entusiasmo nella sede di Roberto Di Stefano, a due passi dal municipio di Sesto San Giovanni, anche in assenza di alcun tipo di dato. Lo staff di Di Stefano si dichiara soddisfatto dell'affluenza, decisiva per capire l'esito delle elezioni.

23.20 - BALLOTTAGGIO MAGENTA - Affluenza definitiva a Magenta, dove il centrodestra è in vantaggio dopo il primo turno sul sindaco uscente Invernizzi: 49,82 per cento

23.20 - BALLOTTAGGIO SESTO SAN GIOVANNI - Grande folla alla sede del Pd di Sesto San Giovanni. Presenti oltre al segretario metropolitano Pietro Bussolati anche i vertici del partito locale, come il segretario Marco Esposito.

23.16 - BALLOTTAGGIO COMO - A Como l'affluenza alle 19 è del 25,50 per cento. Secondo rumors Maurizio Traglio, candidato di centrosinistra, sarebbe cresciuto ancora negli ultimi giorni sul competitor di centrodestra, Mario Landriscina primo due settimane fa con 8 punti di vantaggio.

23.02 - BALLOTTAGGIO A SESTO SAN GIOVANNI - Il candidato del centrodestra, Roberto Di Stefano, attende i risultati al seggio di via Falck, alla scuola Dante. Il candidato del centrosinistra, il sindaco uscente Monica Chittò, attente i risultati a casa sua.

23.00 - BALLOTTAGGIO COMO, MONZA, LODI E SESTO SAN GIOVANNI - Fari puntati su Como, Monza, Lodi e Sesto San Giovanni. Il Movimento 5 Stelle non gioca in nessun caso il ballottaggio. Scontro centrodestra-centrosinistra. Il partito di Berlusconi e la Lega Nord sono in grande spolvero e la dirigenza accarezza l'idea di poter conquistare Sesto San Giovanni e dunque registrare un secco 4-0 contro il centrosinistra.