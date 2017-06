Ballottaggio in 27 Comuni lombardi: alle 12 affluenza in calo: 14,37%

Elezioni amministrative 2017 in Lombardia: sono 27 i Comuni in cui si svolgono oggi i ballottaggi, con urne aperte dalle 7 e sino alle 23.

I fari sono puntati soprattutto su Monza, Como, Lodi e Sesto San Giovanni.

Alle 12 affluenza bassa: in Lombardia ha votato il 14,37 per cento degli elettori contro il 19,36 registrato nel primo turno. Il dato nazionale è del 14,86 per cento, meno 4 per cento rispetto al primo turno. A Como ha votato il 12,21 per cento degli elettori (17,96 del primo turno), a Lodi il 19,40 (era stato il 22,87), a Monza affluenza al 14,52 (17,00 due settimane fa).

A Monza sfida delicatissima tra il sindaco uscente del Pd Roberto Scanagatti (39,91% al primo turno) e Dario Allevi del centrodestra (39,84%), al primo turno separati da appena 35 voti. A Como il confronto è tra Mario Landriscina, candidato del centrodestra al 34,77% al primo turno, e Maurizio Traglio, Pd, 28,69%. Lodi: Carlo Gendarini del Pd in vantaggio con il 30,6%, ma la leghista Sara Casanova (27,32%) ha raggiunto l'accordo per l'apparentamento con Lorenzo Maggi, Forza Italia, 15% al primo turno. A Sesto San Giovanni il sindaco uscente del Pd Monica Chittò (30,97% al primo turno) rischia: Roberto Di Stefano, candidato di centrodestra, parte dal 26,09% del primo turno ma ha ottenuto l'apparentamento con Gianpaolo Caponi, 24,24% al primo turno.

Molte altre le sfide aperte nell'hinterland milanese. Ad Abbiategrasso il confronto è tra Cesare Nai, candidato del centrodestra, e Domenico Finiguerra, sostenuto da due liste civiche, a Buccinasco sfida tra il candidato di centrosinistra Rino Pruiti e l'esponente di centrodestra Nicolò Licata. Cernusco sul Naviglio: Ermanno Zacchetti (centrosinistra) parte avanti rispetto a Paola Malcangio (destra). Garbagnate Milanese: Mara Bonesi (Pd) contro Daniele Barletta (Lega). Legnano: Gianbattista Fratus (centrodestra) avanti rispetto ad Alberto Centinaio (centrosinistra). A Magenta Chiara Calati (centrodestra) parte avanti rispetto a Marco Invernizzi (centrosinistra), così come a Melegnano Raffaela Caputo (centrodestra) guida rispetto a Rodolfo Bertoli (centrosinistra). A Melzo la sfida è tra Antonio Fusè, sostenuto da quattro civiche, e Antonio Camerlengo, centrodestra. A San Donato Milanese il sindaco uscente del Pd Andrea Checchi ha sfiorato la vittoria diretta al primo turno e pare molto in vantaggio su Cesare Mannucci del centrodestra, a Senago Magda Beretta, centrodestra, punta a scalzare il sindaco uscente Lucio Fois, centrosinistra. A Vimodrone confronto tra Dario Veneroni, liste civiche, ed Ilaria Chiaranda, centrodestra.