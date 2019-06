Ballottaggio? Natale (M5S): "Non daremo indicazioni su chi votare a cittadini"

Luigi Magistro o Tatiana Cocca? Quale candidato appoggerà il Movimento Cinque Stelle a Cormano? È la domanda che in questi giorni assilla i due candidati sindaci, che si sfideranno nel ballottaggio in programma domenica 9 giugno. La situazione a Cormano è più che aperta e, in un contesto in cui Alessandro Milani ha già pubblicamente dichiarato il sostegno suo e delle liste che a lui facevano riferimento, alla sindaca uscente Tatiana Cocca, i voti del Movimento Cinque Stelle potrebbero risultare determinanti. “Chi ha votato Movimento Cinque Stelle al primo turno è libero di comportarsi come ritiene più opportuno in vista del ballottaggio, noi resteremo coerenti ai nostri principi e non daremo alcuna indicazione al riguardo” spiega Vito Natale, consigliere uscente per il Movimento a Cormano. “Il voto appartiene ai cittadini e non ai partiti. Di conseguenza saranno liberi di decidere, valutando se il lavoro dell’attuale giunta sia stato o meno all’altezza delle loro aspettative, oppure se sia arrivato il momento di cambiare” spiega Natale, che prosegue: “La mia esperienza personale in questi anni è un’esperienza che parla di grande difficoltà e chiusura, spesso a priori, nel confrontarsi con l’amministrazione uscente. In questi anni non ho visto la giunta affrontare seriamente le richieste delle minoranze e del territorio. Quindi fatico a immaginare come la continuità con il passato possa rappresentare un’opportunità rispetto alle nostre proposte, ai nostri ideali e al lavoro della nostra nuova portavoce” spiega l’ex consigliere, ricordando la distanza fra l’azione della passata amministrazione e i punti cari al Movimento Cinque Stelle.

“Non ho idea se un cambio di Giunta potrebbe portare ad un maggiore ascolto e ad un migliore confronto” aggiunge Natale: “ma l’esperienza mi insegna che questo difficilmente accadrà nel caso in cui l’amministrazione non dovesse cambiare”. Smessi i panni di consigliere comunale e di portavoce del M5S di Cormano, Natale tornerà ad essere un cittadino come gli altri: “Siamo cittadini prestati alla politica, perciò sono contento di tornare alla mia vita di tutti i giorni e lasciare spazio a nuovi validi portavoce. Il mio giudizio da cittadino sull’amministrazione degli ultimi cinque anni? Il nostro motto in campagna elettorale era: Cormano vale di più, credo non possa esserci risposta migliore”.