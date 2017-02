Balzani, un anno dopo: "Io ancora in politica? Non sono per tutte le stagioni"

Pierfrancesco Majorino Francesca Balzani

L'ex vicesindaco torna a parlare ad un anno dalla sconfitta alle primarie di centrosinistra: "Regionali, darò il mio contributo"

Torna a parlare Francesca Balzani, ex vicesindaco della Giunta Pisapia sponsorizzata proprio da quest'ultimo nella corsa alle primarie del centrosinistra contro Pierfrancesco Majorino e Beppe Sala. Primarie svoltesi proprio un anno fa: occasione, per il Corriere della Sera, per sapere cosa fa a dodici mesi di distanza l'avvocato. Che rifarebbe la scelta di non candidarsi una volta perse le primarie: "Sono tornata a fare il mio lavoro", perchè "la politica non è e non deve mai diventare una professione se si vuole essere veramente liberi e indipendenti". Per l'ex assessore al Bilancio della precedente giunta meneghina erano giunte proposte importanti da Bologna, Genova e persino da Roma. Tutte rispedite al mittente: "Non sono una donna buona per tutte le stagioni. In quel momento ho sentito la necessità di chiudere un ciclo che è stato bellissimo. Ma si è chiuso e ho sentito forte il bisogno di tornare al mio lavoro". E le Regionali 2018? "Non sarà una partita semplice. Per quanto mi riguarda, darò il mio contributo".

Regionali, Majorino: "Primarie vere o Maroni ci asfalta di nuovo..."

E sull'appuntamento per le Regionali, sempre dalle colonne del Corriere, parla anche Majorino: "Resto convinto che sei non investiamo tutto nella partecipazione, e quindi sull'organizzare primarie vere, Maroni ci asfalterà un'altra volta". Per primarie vere l'assessore meneghino intende "primarie di coalizione" in cui siano presenti "le ragioni della sinistra" "attraverso una personalità del partito o con il contributo di un esterno". Gori, Alfieri, Martina? "Tutte persone rispettabilissime", ma le loro candidature "sono però ora solo ipotesi".