BAM: la Filarmonica della Scala inaugura il calendario culturale del parco

La Filarmonica della Scala, diretta da Alessandro Bonato, si è questa sera esibita al BAM (Biblioteca degli Alberi di Milano): un teatro a cielo aperto dove la musica e la cultura si sposano con il verde pubblico.

Una serata unica e emozionante quella che inaugura il calendario culturale della Biblioteca degli Alberi di Milano, progetto gestito dalla Fondazione Riccardo Catella. 2 foreste circolari, 500 alberi, 100 specie botaniche, 135 mila piante: questo il teatro che ha accolto i brani di Rossini, Verdi, Mascagni e Mendelssohn eseguite dall’orchestra Filarmonica della Scala, diretta da Alessandro Bonato.

Il concerto “en plein air” si è aperto con l’esecuzione dell’ouverture del Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini, per continuare con l' intermezzo del terzo atto della Traviata di Giuseppe Verdi. L'orchestra ha poi dilettato il pubblico con la Sinfonia dall’Italiana in Algeri ancora di Rossini e con l'intermezzo dalla Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni per finire con la Sinfonia n.4 in la maggiore op.90 “Italiana” di Felix Mendelssohn-Bartholdy.

Il concerto è stato reso possibile grazie alla partnership con Regione Lombardia, Volvo (Park Ambassador di BAM) e UniCredit (Main Partner della Filarmonica della Scala).

Francesca Colombo ad Affaritaliani.it: “BAM: un parco dove accadono esperienze culturali di qualità pensati per i cittadini”.

Francesca Colombo Direttore Generale Culturale di BAM, ha sottolineato ai microfoni di Affaritaliani.it : "La volontà di voler inaugurare BAM con un concerto di questa qualità è far capire al pubblico la novità di questo parco: un parco dove accadono esperienze culturali di qualità pensate per i cittadini. Tanti sono i momenti culturali a BAM pensati per tutti, dai piccini agli anziani, e articolati su quattro tematiche: la cultura all’aria aperta, il benessere, le iniziative per la natura e l’education. Quindi street art, performance e teatro, ma la cosa importante è capire che la natura è fonte d’ispirazione per gli artisti, e noi vogliamo partire dalla natura e dalla bellezza di questo luogo affinché i cittadini possano vivere delle esperienze con noi e possano portare a casa un messaggio culturale".

Colombo, BAM:"Al via il nostro calendario culturale"