Bambino caduto a scuola, Fioramonti: Troppe tragedie per strutture inadeguate

Milano, morto il bambino caduto dalle scale a scuola

E' arrivata in Procura a Milano nel pomeriggio di ieri la notizia del decesso del bimbo di 5 anni caduto dalle scale della scuola Pirelli. A quanto si e' appreso, il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano ha deciso di non disporre l'autopsia, ritenuta non utile ai fini delle indagini. Il fascicolo passera' dall'ipotesi di reato di lesioni colpose a quella di omicidio colposo. Al momento a carico di ignoti ma presto arriveranno le prime iscrizioni nel registro degli indagati. In mattinata l'ospedale Niguarda aveva avviato il procedimento di accertamento di morte cerebrale.

L'ipotesi principale su cui si concentrano le indagini e' quella dell'omessa sorveglianza da parte dei docenti e del personale che lavora nella scuola, come i collaboratori scolastici. Dai primi rilievi della polizia scientifica, infatti, non sono emerse violazioni alle norme di sicurezza da parte dell'istituto di via Pirelli. L'ipotesi e' che il bimbo, che era uscito dall'aula per andare in bagno, tornando in classe possa essere salito su una sedia per scavalcare la ringhiera e poi sia precipitato.

Fioramonti: "Con strutture adeguate, tragedia forse evitabile"

“Ovviamente le tragedie accadono, ma in un Paese in cui tante scuole sono in difficoltà, il personale è sottopagato e insufficiente, le strutture non sono adeguate, non si può fare a meno di pensare che se avessimo investito in maniera diversa qualche tragedia forse ce la saremmo potuta evitare”. E’ la denuncia che arriva oggi dal ministro dell’Istruzione, Lorenzo Fioramonti, a proposito del bambino morto alla scuola di via Pirelli. “Ritengo che quello che è successo sia un lutto per tutta la scuola italiana, più tardi partirò per Milano” ha concluso Fioramonti. Ieri il ministro aveva commentato su Twitter: "Come ho già dichiarato a poche ore dall'accaduto, ho disposto tutti gli accertamenti dovuti e confido nel lavoro della magistratura. Il mio pensiero oggi è però solo quello di un padre. È un giorno di lutto per tutto il mondo della scuola".

Bambino caduto dalle scale a scuola, Sala: "Uno dei giorni più tristi"

Questo il pensiero del sindaco di Milano Beppe Sala affidato a facebook: "Per Milano oggi è un giorno doloroso. Per me uno dei più tristi da quando sono sindaco. In questi giorni sono stato, con la doverosa riservatezza del caso, in costante contatto con i medici e attraverso loro ho espresso la vicinanza alla famiglia. Adesso però ogni parola è superflua e non posso che mandare un grande abbraccio a nome di tutta Milano alla mamma, al papà e a tutti i familiari".

Il pensiero del governatore lombardo Attilio Fontana: "Il cordoglio e la vicinanza di tutta la Giunta regionale ai genitori del bambino di 6 anni deceduto oggi, all'ospedale Niguarda, in seguito all'incidente di cui era rimasto vittima, venerdi' scorso, in una scuola di Milano. Alla mamma e al papa' vada il nostro piu' sincero e forte abbraccio per affrontare una perdita cosi' dolorosa. Rivolgiamo anche un grande ringraziamento a tutta l'equipe della struttura di Neurorianimazione che per quattro giorni ha cercato disperatamente di salvare la vita al piccolo, purtroppo senza riuscirci, a causa del grosso trauma riportato".

Bambino caduto dalle scale a scuola, la Lega: "Sia lutto cittadino"

Il commissario cittadino della Lega Stefano Bolognini commenta: "Un pensiero commosso e una preghiera per il bambino di 5 anni caduto dalle scale della scuola Pirelli a Milano e oggi dichiarato morto. Provo a fermarmi un istante a riflettere sul significato e sul mistero della vita. E sulla tragedia che ha colpito la sua famiglia, i suoi cari, la sua comunità. Chiederò al sindaco di Milano di proclamare il lutto cittadino perché la città si fermi in segno di rispetto a ricordare e riflettere su questa tragedia".

"La notizia della morte del bambino precipitato nella tromba delle scale di una scuola di Milano è devastante. Non posso neppure immaginare il dolore dei genitori, dei familiari, degli insegnanti, dei collaboratori, della dirigente dell'istituto comprensivo Giovan Battista Pirelli. Esprimo il mio più profondo cordoglio ai genitori del piccolo che stanno affrontando una prova che nessuna madre o padre dovrebbe mai affrontare. Gli sono vicina con tutto il cuore". Lo dice la senatrice del Pd Simona Malpezzi, sottosegretaria ai rapporti con il Parlamento.