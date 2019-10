Bambino di due anni ucciso a Milano: padre accusato anche di tortura

E' accusato anche di tortura per avere colpito con "calci e pugni", provocato "almeno tre bruciature con l'estremita' di sigarette accese" e per aver ustionato "con una fiamma viva" i piedini del figlio di poco piu' di 2 anni, Alija Hrusic, il 25enne di origini croate in cella per l'omicidio del piccolo avvenuto lo scorso 22 maggio a Milano. Lo si legge nella chiusura delle indagini in cui la moglie e' stata scagionata ed e', con gli altri due figli, parte offesa in quanto maltrattata dal marito.

"Fin dall'inizio della loro relazione - si legge nell'avviso - ingiuriava e percuoteva, il piu' delle volte alla presenza dei figli minori la convivente colpendola con schiaffi, pugni e calci, a volte utilizzando una cintura, in altre occasioni servendosi del bastone di una scopa o di grossi fili elettrici". Inoltre l'uomo, assistito dall'avvocato Giuseppe de Lalla, "dal mese di aprile 2019 la minacciava di uccidere lei e la sua intera famiglia laddove si fosse allontanata da casa o lo avesse denunciato, le impediva di uscire di casa e, in piu' occasioni, le sottraeva il cellulare (o la relativa batteria) e non le consentiva, comunque, di chiedere aiuto all'esterno". Si legge ancora che sempre dall'aprile scorso, Hrusic "manifestava grave insofferenza nei confronti del figlio minore lo ingiuriava ripetutamente con l'epiteto di scemo, lo percuoteva senza alcun motivo e lo colpiva con calci e pugni, lo morsicava e gli provocava bruciature di sigarette su diverse parti del corpo e ancora pochi giorni prima del decesso del bambino, egli stesso gli provocava, con una fiamma viva di dimensioni ridotte (verosimilmente un accendino) vastissime ustioni sulle piante dei due piedi"