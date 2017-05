Banca Valsabbina: il partner giusto per realizzare i tuoi progetti

La principale banca bresciana continua a crescere e sbarca anche a Milano con una nuova filiale. Con l’apertura del 27 marzo scorso sono complessivamente 70 le filiali dell’Istituto, e quella di Milano è la prima nel capoluogo lombardo.

L’apertura meneghina rientra nel piano di espansione territoriale e consente a Banca Valsabbina di presidiare una piazza strategica del panorama economico-finanziario a livello nazionale.



Una banca che ad oggi conta 550 dipendenti, oltre 7 miliardi di euro di masse gestite e un solido patrimonio che supera 390 milioni di euro.



La nuova filiale è situata nelle vicinanze di Corso Buenos Aires ed è stata pensata per accogliere e soddisfare al meglio le esigenze dei nuovi clienti milanesi, siano essi privati o imprese, che sceglieranno di affidarsi alla gamma di prodotti e servizi di Banca Valsabbina.

Una banca legata ai valori del rispetto e della solidarietà

Banca Valsabbina nasce a Vestone come Cassa Cooperativa nel 1898 e da allora è portatrice di valori quali l’onestà e l’affidabilità, che le hanno permesso di diventare un interlocutore privilegiato per i soggetti dei territori in cui opera.

Una banca che ha deciso di rimanere "popolare", delle persone, con una struttura snella, capace di rispondere con rapidità alle esigenze della clientela, attraverso un canale di dialogo privilegiato banca-cliente ed una personalizzazione dei servizi.

La vicinanza al cliente ha permesso a Banca Valsabbina di estendere la propria capillarità sul territorio, fino a diventare una realtà presente in 9 diverse province, con uffici nei principali capoluoghi del nord Italia.

L'istituto investe inoltre grande energia e risorse per la formazione del personale, al fine di garantire sempre una consulenza aggiornata e strategica. La vicinanza al territorio si concretizza anche nel sostegno a numerose iniziative e associazioni locali: storie semplici, ma importanti per la crescita di un tessuto sociale e di una comunità che guarda al futuro.

Da oltre 100 anni Banca Valsabbina accompagna la crescita di famiglie e aziende, proponendo conti a zero spese per i giovani, mutui agevolati per l'acquisto della prima casa, finanziamenti alle PMI interessate al piano Industria 4.0 del Governo o che vantano crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione.