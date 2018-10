Banco Popolare: gip Milano archivia inchiesta Castagna e Saviotti

Il gip di Milano Guido Salvini ha archiviato l'inchiesta per aggiotaggio sulla fusione tra Banca Popolare di Milano e Banco Popolare, da cui e' nato Banco Bpm. L'archiviazione riguarda, in particolare, Giuseppe Castagna, attuale amministratore delegato della banca originata dalla fusione e, all'epoca dei fatti, ad di Bpm, e l'ex ad del Banco Popolare, Pier Francesco Saviotti, della cui iscrizione nel registro degli indagati si era venuti a conoscenza quando, il 25 maggio scorso, il pm Sergio Spadaro aveva chiesto l'archiviazione per entrambi.

Al centro degli accertamenti, c'erano i rilievi mossi dalla Banca Centrale Europea sui crediti deteriorati. L'ipotesi era che, nonostante i due istituti avessero saputo dei rilievi della Bce sulla copertura finanziaria da parte del Banco sui crediti deteriorati prima della formalizzazione della fusione, non ne avrebbero dato notizia al mercato. La conclusione della Procura, accolta in pieno dal gip, e' che i due manager non avrebbero invece detto falsita' al mercato e che la loro sarebbe stata una condotta omissiva, non penalmente rilevante.