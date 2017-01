Bandi e finanziamenti europei per Milano, 33 candidati rispondono a Sala

Sono 33 i candidati che hanno risposto all'appello del sindaco Giuseppe Sala per individuare una figura di profilo internazionale in grado di aiutare "nella promozione del ruolo dell’amministrazione comunale presso gli organismi e le istituzioni dell’Unione Europea per la ricerca di opportunità di finanziamento e la costruzione di partnership di interesse per l’amministrazione". Così recitava l'avviso di selezione conclusosi il 12 gennaio. Quello che già è stato ribattezzato "Mister Ue", il cui profilo deve ancora essere scelto, dovrà dunque reperire risorse per il Comune scavando tra bandi e finanziamenti europei. Non solo: tale figura potrebbe essere utile anche per quanto riguarda la candidatura di Milano ad ospitare l'Agenzia europea del farmaco ed altri enti che dopo la Brexit potrebbero lasciare Londra.