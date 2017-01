Case Aler in Giambellino

Periferie, Sardone (Fi): Milano bocciata dal Governo



È stata infatti pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Graduatoria del Bando Periferie. I primi 24 progetti - spiega il Decreto di approvazione - sono finanziati con i 500 milioni di euro stanziati dalla Legge di Stabilità 2016; gli altri 96, per un fabbisogno di 1,6 miliardi di euro, saranno finanziati con risorse successivamente disponibili. Per Silvia Sardone, consigliere comunale di Forza Italia, il fatto che Milano sia finita tra i "secondi" progetti da finanziare, si tratta, in sintesi, di una bocciatura.

LA DENUNCIA - "E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto d'approvazione con relative comunicazioni e graduatorie del bando periferie avanzato dal Governo e a cui avevano aderito numerosi capoluoghi e citta' metropolitane. In base a un esame dei piani e a un punteggio stilato da un nucleo di valutazione sono stati promossi 24 progetti, finanziati con i 500 milioni di euro stanziati dalla Legge di stabilita' 2016 mentre i restanti, tra cui quello del Comune di Milano (al trentunesimo posto), sono stati sostanzialmente bocciati e rimandati a finanziamenti con risorse successivamente disponibili e quindi solamente sulla carta e molto aleatori". Lo segnala Silvia Sardone, consigliere comunale di Forza Italia.



"SOLO ANNUNCI" - "Una bocciatura per il Comune di Milano - sostiuene l'esponente forzista - che stona pesantemente con gli annunci di questi mesi del Sindaco e della giunta che parlavano di grandi progetti per le periferie che sarebbero stati finanziati dal Governo - continua - Il Comune di Milano aveva chiesto 18 milioni di euro al Governo partecipando al bando, fondi che al momento sono stati stoppati perche' il piano non e' stato inserito tra le priorita' dal Governo che, ricordiamolo, e' dello stesso colore politico della maggioranza a Palazzo Marino. Chiediamo dunque cosa ne sara' di questi progetti? Che fine faranno i piani per le periferie? La giunta ha un piano B in particolare per il quartiere Adriano colpito da immobilismo comunale, grave degrado e insicurezza?".