"Banksy è un marchio commerciale": Mudec deve ritirare i prodotti dallo shop

"Banksy è un marchio commerciale": Mudec ritira i prodotti non autorizzati dallo shop

Nuovo capitolo nella controversa vicenda della mostra di Banksy al Mudec non autorizzata dallo stesso artista inglese. Per ordine del tribunale sono stati fatti ritirare dallo shop tutti i prodotti in vendita legati all'esposizione e sui quali figura il nome del writer. Che è stato parificato a marchi commerciali ed è tutelato giuridicamente anche perchè depositato e registrato presso un ufficio londinese. La società di diritto inglese che agisce per conto dell'artista inglese la cui identità è ignota aveva fatto causa agli organizzatori della mostra "The art of Banksy. A visual protest", ospitata al Museo delle Culture di Milano sino al 14 aprile. Diversamente è stato deciso per le riproduzioni della "bambina con il palloncino rosso" e per il "lanciatore di fiori", che figurano nella mostra e che pure sono tutelati dalla registrazione del marchio. In questo caso tuttavia ha giocato contro l'artista il suo stesso essere di identità ignota: le opere potrebbero essere protette solo se l'autore rivelasse le proprie generalità in base alle norme vigenti sul diritto d'autore. Che corre in parallelo e con norme diverse rispetto al diritto industriale che tutela i marchi.