"Bar Blues", teatro e cabaret ispirati a Testori a Milano

Torna la seconda parte della stagione teatrale 2019-2020 di Après-coup Milano, via Privata della Braida 5. Le luci sul proscenio di Porta Romana si accendono venerdì 10 gennaio alle ore 21 con la CompagniaVerandaRabbit che presenta: La Gilda del Mac Mahon - Bar Blues di e con Federica Bognetti accompagnata dal sax di Emiliano Vernizzi.

Spettacolo a metà tra il teatro e il cabaret musicale, fumoso e naif, sensuale e vitale. “Bar Blues” è tratto da “La Gilda del Mac Mahon” di Giovanni Testori e frammenti da “Il Gabbiano” di Anton Cechov.

In un quartiere della Milano proletaria del dopoguerra, povera ma piena di speranza per il futuro, una donna bella e provocante, che somiglia alla famosa diva americana Rita Hayworth, vive vicino al Ponte della Ghisolfa, all’epoca l’estrema periferia a nord della città meneghina.

Federica Bognetti, con fisicità e ritmo, affiancata dal sassofonista jazz Emiliano Vernizzi, racconta la storia di un’attrice, ormai anziana, che fa i conti con il suo passato. I ricordi corrono veloci al Bar Blues, il locale in cui si esibiva da giovane, le atmosfere e le emozioni del cabaret di un tempo rivivono sul palcoscenico.

Ed è così che il pubblico sarà coinvolto nella nostalgica storia d’amore della protagonista e dalla sua passione per gli uomini. Uno spettacolo costruito sul meccanismo del flashback in cui musiche e parole s’intrecciano. In primo piano resta la fisicità della protagonista che dà spessore e forza allo spettacolo.

“Ho scelto un bar in cui ambientare la storia di Gilda per far rivivere un mondo, quello dei café chantant, in cui a pezzi recitati seguivano balletti, a canzoni spogliarelli – dichiara la regista - Un genere che mi ha sempre appassionata e che a mio modo ho cercato di mettere in scena”.

Après coup Teatro ricorda che il prossimo appuntamento è per venerdì 24 gennaio con: Amorosi assassini, di e con Valeria Perdonò accompagnata al pianoforte di Marco Sforza.

Ingresso 15 euro comprensivo di calice di vino

INFO E PRENOTAZIONI: proscenio@apres-coup.it | 02.38243105