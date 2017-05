Barack Obama a Milano, i milanesi: "Ci aspettavamo più calore". VIDEO

I milanesi e Barack Obama: "Ci aspettavamo più calore" Error processing SSI file



Barack Obama a Milano: è bagno di folla e accoglienza da rockstar per l'ex presidente degli Stati Uniti, in visita lunedì 8 e martedì 9 maggio. Ma non tutti i milanesi sono entusiasti, come dimostrano queste interviste realizzate da Vista Agenzia Televisiva Internazionale questa mattina davanti a Cenacolo Vinciano visitato dal premio Nobel. Impossibile riuscire ad avvicinarlo: "Non ci ho neanche provato - racconta una milanese -, è stata talmente veloce la visita... peccato, mi sarei aspettato un po' più di calore". Altri hanno dichiarato di trovarsi in Santa Maria delle Grazie solo con lo scopo di ammirare l'Ultima Cena, e non per la presenza di Obama. Ed è stato anche intercettato un turista texano, che arriva addirittura ad affermare: "Se solo sapeste chi è Obama, è un satanico..."