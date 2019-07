Baranzate, trovato morto sotto un traliccio il 22enne scomparso il 4 luglio

Sono finite le ricerche Stefano Marinoni, il 22enne scomparso il 4 luglio scorso da Baranzate (MI). Il corpo senza vita del ragazzo è stato trovato sotto un traliccio dell'energia elettrica nelle campagne tra Rho e Arese, a poca distanza, circa 300 metri, dalla sua automobile regolarmente parcheggiata in strada. Attorno alle 12 di oggi i carabinieri hanno individuato il veicolo e poi hanno ritrovato il cadavere in avanzato stato di decomposizione. Solo dopo l'autopsia si potranno conoscere le cause della morte. Quel che è certa è una frattura ossea dello sterno compatibile con una caduta, con relativo schianto al suolo. Fra le ipotesi più accreditate c'è che il ragazzo si sia arrampicato sul traliccio per poi gettarsi nel vuoto, ma nessuna pista è al momento esclusa.