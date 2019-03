Barbie compie 60 anni: celebrazioni anche a Milano

Mattel ha dato il via in tutto il mondo alle celebrazioni per il 60 ° anniversario di Barbie, la fashion doll più famosa al mondo ideata per ispirare il potenziale infinito che c’è in ogni bambina e anche la filiale italiana è pronta a presentare i Role Model italiani!

In occasione del suo sessantesimo anniversario, il brand celebra a livello globale la più ampia scala di modelli femminili, donne che provengono da contesti e settori diversi e che rompono gli schemi diventando una fonte di ispirazione per la prossima generazione di donne.

Il brand celebra e ispira le bambine di tutto il mondo in occasione del suo 60 ° anniversario accendendo i riflettori su donne rilevanti, provenienti da diversi campi che sono state in grado di rompere gli schemi e superare le barriere. Barbie in Italia onorerà quest’anno la più ampia e diversificata serie di donne mai onorate, l’attività si pone come proseguimento del programma "Shero" lanciato nel 2015 a livello globale e nel 2018 in Italia, celebrerà donne contemporanee, provenienti da diversi campi e background che sono state in grado di rompere gli schemi e che possono quindi rappresentare un modello a cui ispirarsi per le future generazioni. Ad alcune di queste donne viene dedicata e donata una ONE OF A KIND Barbie doll, il più alto riconoscimento concesso dal brand Barbie. In Italia onoreremo nel corso dell’anno più donne che diventeranno modello di ispirazione per le future generazioni, partendo dalla chef Rosanna Marziale che grazie a tanta passione, creatività e coraggio è riuscita ad affermarsi in un settore, quello dell’alta cucina, tipicamente dominato da uomini. A lei seguirà Elisa, una delle più talentuose e premiate cantautrici italiane, artista a tutto tondo, che scrive e compone la sua musica ed è appassionata a tutte le forme d’arte. Seguiranno molti altri nomi, dei quali al momento è stata annunciata solo Alberta Ferretti.

Molti gli eventi previsti dove le appassionate di Barbie potranno provare a immaginare il loro futuro impersonando in maniera divertente e giocosa, le carriere più amate Ogni bambina potrà giocare con Barbie e i suoi accessori, divertendosi a indossare costumi a tema, per viaggiare con la fantasia e immaginarsi già grande correre incontro al proprio futuro senza rinunciare mai alla magia del sogno, perché se puoi pensarlo puoi farlo e con Barbie puoi essere tutto ciò che desideri!

Ogni bambina potrà scoprire la carriera che più sente affine alla sua personalità, scegliendo fra più proposte dedicate a ogni sfaccettatura del mondo professional o Eventi dedicati ai bambini quali progetti didattici da attivare con le scuole in partnership con associazioni rilevanti a livello locale. A tal proposito è in via di definizione un evento in partnership con Assolombarda nell’ambito del loro progetto STEAMiamoci che vedrà coinvolti diversi Istituti Primari ed esperte nelle materie STEM, parte del progetto #100esperte, promosso da Fondazione Bracco.

Da notare la collezione di bambole Barbie Career 60th Anniversary (assortimento Carriere 60°) che celebra sei carriere che sono inserite nella linea Barbie sin dai primi anni e sono ancora oggi categorie in cui le donne sono sottorappresentate, parliamo di carriere quali astronauta, pilota, atleta, giornalista tv, candidata alla presidenza e vigile del fuoco. La linea diversity si estende inserendo doll uniche nella linea delle fashionistas. Il marchio sta inoltre collaborando con partner prestigiosi in diverse categorie dall’ abbigliamento all’editoria, dal food alla bellezza, viaggi e tanto altro per celebrare il raggiungimento di questo straordinario traguardo. Tra le molteplici partnership attivate abbiamo la capsule collection Barbie by Patrizia Pepe con Unique Children Wear, Zàini con la sua collezione di cioccolato “hand made”, preziosa e ricercata, Caffarel con una linea di cioccolatini in esclusiva per le pasticcerie, Sergio Tacchini porta Barbie sui campi da tennis con una capsule collection donna bambina completa di accessori ed una delle sue atlete, Barbora Strykova, attualmente al torneo di Indian Well con divisa Barbie, nel 2019 Barbie e Sephora Collection ampliano la partnership per condividere il messaggio comune di GIRL EMPOWERMENT attraverso una linea beauty in edizione limitata, Samsonite e American Tourister lanciano nel corso dell’anno due collezioni di valigeria dedicate all’iconica bambola, infine, è in cantiere un grande progetto con goldenpoint, presente con punti vendita sia sul territorio nazionale, sia nelle principali città estere.

In occasione dei suoi 60 Barbie parlerà direttamente alle bambine attraverso un libro che avrà l’obiettivo di ispirare le donne di domani, scovare e valorizzare il loro potenziale e ispirare le future generazioni, mostrando loro che non esistono limiti all’immaginazione. Edito da Giunti Editore e opera di Gabriella Bensa sarà disponibile in tutte le librerie nella seconda parte dell’anno. Il volume illustrato raccoglierà 60 storie di donne che con coraggio tenacia e creatività sono riuscite a realizzare i loro sogni.