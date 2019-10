Milano

Lunedì, 28 ottobre 2019 - 10:44:00 Barca si rovescia in Ticino, un disperso nel fiume in piena Sono in corso le ricerche di una persona sparita nella zona dell'Ayala (PV) dopo che la sua imbarcazione si è capovolta nel Ticino

Barca si rovescia in Ticino, un disperso nel fiume in piena Sul Ticino nel pavese sono in corso le ricerche di una persona sparita nella zona dell'Ayala (Pavia). Sul posto i vigili del fuoco e personale della Croce Rossa. L'allarme e' scattato dopo le 18 di ieri quando una delle due persone che si trovavano su una imbarcazione che si e' capovolta e' riuscita a raggiungere la riva e a dare l'allarme. L'incidente sarebbe avvenuto intorno alle 15.30.