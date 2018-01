Barconi Navigli, rimosso anche lo storico locale delle Scimmie

Rimosso il barcone delle Scimmie

Addio anche alle Scimmie. Il barcone che ha ospitato lo storico locale milanese viene rimosso dal Naviglio Pavese. Si tratta dell'ultimo dei cinque barconi a essere spostato. Si tratta del barcone simbolo, storico tempio di grandi concerti jazz.

E alle Scimmie è stato riservato un destino diverso dagli altri barconi, che sono stati smantellati e sollevati dalla gru per essere trasportati via terra in un deposito. Il barcone delle Scimmie, come spiega il Corriere della Sera, scivolerà dignitosamente sull’acqua, trascinato da un piccolo rimorchiatore. Stamattina risalirà lentamente il Naviglio Pavese, entrerà in Darsena e poi imboccherà il Naviglio Grande che lo porterà fino alla periferia e poi ancora oltre, tra Corsico e Trezzano, dove sarà momentaneamente parcheggiato. Se la proprietà non lo reclamerà entro 30 giorni sarà messo all’asta.