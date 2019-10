Base riformista, gli ex renziani milanesi con il Pd: Esposito coordinatore

Marco Esposito è il nuovo coordinatore metropolitano di Base Riformista, il gruppo di ex renziani doc rimasti all'interno del Pd. Ne fanno parte la vicesindaco Anna Scavuzzo ed il capogruppo a Palazzo Marino Filippo Barberis. Che non hanno dunque seguito Matteo Renzi nella sua nuova avventura con Italia Viva. Sabato si è svolta la riunione che ha portato alla nomina all'unanimità di Esposito, già segretario cittadino del Pd di Sesto San Giovanni e membro della segreteria dem di Milano Metropolitana. All'incontro, presenti anche Simona Malpezzi, Alessandro Alfieri, Emanuele Fiano. Del coordinamento fanno parte anche Marco Sala, Simona Durante, Luca Zambon, Laura Specchio e Gabriele Villa.

Esposito ha sottolineato, come riporta il quotidiano Il Giorno: "Vogliamo aggiornare e rilanciare gli elementi più innovativi del pensiero democratico riformista, portando avanti i nostri valori e le nostre istanze all’interno del Pd, di cui il riformismo è parte integrante e fondativa, perché siamo fortemente convinti che il Pd o è riformista o, semplicemente, non è. Vogliamo organizzarci per costruire un luogo di approfondimento e formazione, un laboratorio di proposte a partire dall’esperienza di Milano Metropolitana".