Basiglio, lettere con minacce a vip e politici: due denunciati

Lettere di minacce a vip e politici. Due denunciati a Basiglio (Milano)

La digos di Milano ha denunciato un uomo e una donna e li ha indagati con l'accusa di essere gli autori di migliaia di lettere intimidatorie con minacce a vip ed esponenti politici. Una storia che andava avanti da due anni e che toccava anche imprenditori ed esponenti del mondo sportivo. In alcuni casi i due avevano inviato in busta chiusa della carta igienica contenente feci. Sono stati colti in flagranza mentre imbucavano una missiva in una cassetta postale a Basiglio, nell'hinterland Milanese.

Ecco chi sono i due "scrittori anonimi"

Sono un 71enne milanese, D.A., e una 54enne di Monza, D. T., secondo la Digos, gli autori di migliaia di missive contro VIP e personaggi della politica, dell'impresa e dello sport: per questo sono accusati dei reati di minacce e diffamazione. Gli agent li hanno colti mentre imbucavano una lettera in una cassetta vicino all'ufficio postale di Basiglio (MI) e durante una successiva perquisizione nella loro casa di Rozzano, sono state trovate altre 110 lettere uguali a quelle rinvenute in precedenza, confermando cosi' la tesi investigativa. Le missive inviate contenevano tutte della carta igienica imbrattata di feci e presentavano tutte le stesse caratteristiche, ossia l'indirizzo scritto sia in carattere corsivo che in stampatello, con inchiostro di colore nero, e francobolli solitamente di paesi esteri (in particolare Azerbaijan, Bhutan, Zaire) riportanti come annullo postale "CMP Milano Borromeo".