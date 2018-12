Belen, il papà urla e lancia oggetti per strada a Brera: ricoverato

Il padre di Belen urla e lancia oggetti dal balcone a Brera

Urla e lancio di oggetti dal balcone di casa. Momenti di agitazione per Gustavo Rodriguez, il papà della celebre showgirl Belen Rodriguez. L'uomo, residente in via Fiori Chiari, nel centralissimo quartiere di Brera, si sarebbe messo a urlare e a lanciare oggetti durante la serata di domenica scorsa. Nel giro di pochi minuti sono arrivati sul posto polizia e ambulanza.

L'uomo è stato trovato in forte stato di alterazione e accompagnato al pronto soccorso per i controlli del caso. Non è stato denunciato non avendo provocato danni a persone o cose, resta un episodio la cui dinamica appare poco chiara.