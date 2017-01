Belen racconta le sue feste da divorziata a Milano senza Stefano De Martino

Le feste di Natale sono finite già da qualche giorno. E già mancano a molti. Belen Rodriguez ha concesso una lunga intervista a Chi in cui racconta le sue prime feste trascorse da donna divorziata dopo l'addio a Stefano De Martino.

BELEN: "IL MIO NATALE DA DIVORZIATA SENZA DE MARTINO"

"Le feste mi sono sempre piaciute, mi piace il calore della famiglia, ma hanno anche il sapore della malinconia perché ti ricordano le cose che ti sono venute a mancare (...) E' stato un Natale diverso anche per mio figlio, Santiago: non sono la prima donna divorziata al mondo, e lui sta un po' con me e un po' con il papà (De Martino, ndr). Certo, Santi chiede a me e a suo papà quando torneremo insieme, come tutti i bambini, i bambini vogliono questo".

BELEN RACCONTA LA SUA STORIA CON IANNONE

Ultimamente Stefano ha detto di amare ancora Belen. "È normale che non ci sia stata indifferenza di fronte alle sue parole, però ho sofferto tanto, e adesso va così. Sarò legata a lui per sempre". Belen parla anche del suo nuovo compagno, il campione di motociclismo Andrea Iannone, al quale è legata dalla scorsa estate: "Con me non è partito in pole position, è partito dalla tribuna (ride, ndr), rifiutavo tutti. Poco alla volta è riuscito a conquistarmi". "È come nei film, nessuno ha fatto per me tutte le cose che ha fatto lui, ogni tanto mi dico: "Ma è vero? Non sbaglia mai". Un pensiero a Fabrizio Corona, che ha passato le feste di Natale in carcere. "Mi dispiace soprattutto per suo figlio, alla fine i nostri sbagli li paghiamo noi ma anche i nostri bambini".