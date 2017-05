"Belen Rodriguez sembra un viados": Nina Moric a processo a Milano. FOTO

La modella Nina Moric e' stata rinviata a giudizio dal gip di Milano per avere definito, tra le altre cose, la showgirl Belen Rodriguez un "viados". Il processo a suo carico si aprira' il 7 luglio. Moric e Rodriguez sono state entrambe legate a Fabrizio Corona, da cui la prima ha avuto un figlio. Nel capo d'imputazione si legge che Moric, assistita dall'avvocato Solange Marchignoli, e' accusata di diffamazione "perche', nel corso di un'intervista radiofonica nel programma 'La Zanzara', trasmesso sull'emittente Radio 24, offendeva la reputazione di Maria Belen Rodriguez, confermando di averla definita su alcuni social network "viados", aggiungendo: 'Non e' una bella persona come tutti credono... perche' quando si trattava di mio figlio girava per casa nuda... mio figlio ha avuto gli incubi quando aveva cinque anni, lei mi minacciava di morte... minacciava che portava via lei mio figlio". Belen, parte offesa nel procedimento, e' affiancata dall'avvocato Andrea Righi. A rendere pubblica la querela, all'epoca dei fatti, era stata la stessa Moric sul suo profilo Facebook.