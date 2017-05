Incidente sul lavoro mortale questa mattina a Bellagio, sul lago di Como. Un operaio di 58 anni era all'opera in un cantiere per il rifacimento di una soletta all'interno di un edificio quando questa e' crollata. L'uomo e' quindi precipitato ed e' stato colpito dai detriti. Sul posto sono arrivate l'ambulanze e l'elisoccorso del 118 insieme ai Vigili del Fuoco ma per l'operaio non c'e' stato niente da fare. La procura di Como ha aperto un'indagine per omicidio colposo.