BellaMilano: Galvagni (Cisl): " Raccolta foglie al freddo non è accoglienza"

BellaMilano per l'accoglienza migranti, critico Danilo Galvagni (Cisl)



IMPRESE-LAVORO.COM - Milano – L’iniziativa del Comune di Milano, per migranti e disoccupati, BellaMilano, raccoglie le osservazioni critiche di Danilo Galvagni, segretario milanese della Cisl: “Non credo sia poi così una BellaMilano quella promossa dal comune per migranti e disoccupati. Raccogliere le foglie sottopagati e al freddo non è una perla d'accoglienza. E' piuttosto il frutto di un'accoglienza distorta, di facciata, a tutti i costi. Mentre servirebbero meno approssimazione e più rigore, col governo che scarica spesso le responsabilità sui comuni e coi paesi dell'Unione, che non fanno la loro parte. Il rischio è che piuttosto di una BellaMilano la città alimenti lo sfruttamento e i racket che hanno riempito le strade della città di disperati col cappello in mano. Ospitalità e integrazione sono altra cosa, molto lontane dalla propaganda e molto vicine al cuore dei milanesi”, conclude il segretario della Cisl.