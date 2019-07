Beni culturali, Bonisoli a Milano per la chiesa di San Sepolcro restaurata

Dopo 13 mesi di restauro gli ambienti ipogei della Chiesa di San Sepolcro a Milano si ripresentano al pubblico con il ciclo decorativo a stelle ed elementi vegetali sulle volte del presbiterio, che risale alla fine del Duecento finamente riportato al suo antico splendore. Gli interventi di recupero, realizzati dalla Soprintendenza del capoluogo lombardo, sono stati eseguiti grazie a un finanziamento di 1 milione di euro del Mibac e al contributo di un Comitato Scientifico di conoscitori della chiesa di San Sepolcro ed esperti della Veneranda Biblioteca Ambrosiana. "Ho voluto essere presente qui oggi - ha detto il Ministro per i Beni e le Attività culturali Alberto Bonisoli - perché il restauro della Chiesa ipogea di San Sepolcro restituisce alla città di Milano e ai milanesi una parte importante del suo patrimonio culturale, che torna finalmente a essere fruibile in tutto il suo splendore. Gli interventi di recupero della cripta sono stati possibili grazie all'importante contributo del Ministero di valorizzazione e tutela del patrimonio culturale italiano". I lavori di restauro, comunciati nell'aprile del 2018 e finiti a maggio di quest'anno, hanno permesso di ridare nuovo splendore alla cripta, svelando straordinari affreschi e rinvenimenti rimasti nascosti per secoli.

Si tratta della più antica chiesa sotterranea di Milano rimasta, fino a pochi mesi fa non accessibile a cittadini e i turisti. "Sono felice - ha aggiunto il ministro Bonissoli - che uno dei luoghi più cari a Leonardo Da Vinci, grazie al finanziamento del Mibac e al lavoro della Soprintendenza di Milano, sia tornato a essere visitabile in tutto il suo splendore nell'anno del 500esimo anniversario della morte del genio di Vinci. Dai suoi disegni abbiamo scoperto che la cripta è rimasta, per più di un millennio di storia, intatta e inalterata. Dopo oltre mezzo secolo riapre un luogo magico, ricco di storia e bellezza".

Il ministro dei Beni e delle attivita' culturali ha inoltre annunciato di voler stanziare risorse per dare una sede piu' grande al Museo della Resistenza' oggi ospitato all'interno della Casa della Memoria, in condivisone con altre quattro associazioni. Bonissoli ha infatti osservato che "400 metri quadri quadri onestamente mi sembrano un po' pochini", in riferimento alla sede attuale, aggiungendo che "se il Comune volesse rivedere le sue decisioni e volesse fare qualcosa di diverso, probabilmente in un altro edificio, il ministero e' disposto ad aumentare la disposizione finanziaria. L'importante e' che Milano abbia finalmente un museo all'altezza della sua medaglia d'oro per la resistenza".