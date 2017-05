Benzina davanti a bar gestito da nordafricani nel Milanese

Questa notte e' stato gettato del liquido infiammabile davanti al bar Marrakech di Pioltello, nel Milanese, protagonista di un servizio televisivo in cui si raccontava che dopo l'attentato a Manchester proprio nel locale erano state avvistate persone gioire e brindare. In seguito all'episodio si e' attivata un'indagine dei carabinieri e secondo quando si apprende i momenti di festa sarebbero stati precedenti alla sera dell'attentato e non successivi come riportato nel servizio.

Il gesto avvenuto questa notte potrebbe dunque essere una reazione all'allarme generato, ma proseguono le indagini per chiarirne l'autore. La sindaca del comune dell'hinterland, Ivonne Cosciotti, ha convocato una conferenza stampa prevista oggi per le 13 presso il Municipio in via Carlo Cattaneo 1.