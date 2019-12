Beppe Sala, auguri e buoni propositi 2020: periferie, mobilità e ambiente

Tracciando un breve bilancio dell'anno che si sta per chiudere, nel fare gli auguri in un video pubblicato su Facebook da Sala, il sindaco ha spiegato: "Usciamo da un buon 2019. Milano è per il secondo anno consecutivo la città italiana con la migliore qualità della vita, però c'è ancora molto fare e bisogna estendere ai più i benefici di questo momento". Secondo il sindaco "su mobilità e ambiente credo che stiamo facendo molto. Rivendico area B, ormai ci sono in giro parecchi bus elettrici". Quanto all'aumento del prezzo del biglietto di Atm, Sala sottolinea: "E' vero, abbiamo variato il prezzo del biglietto del trasporto pubblico ma proteggendo gli anziani e le fasce più deboli e con il 40% di abbonamenti in più. Dopodiché chiedo ad Atm di migliorare il servizio".

Sala, 2.500 dipendenti andranno tra Bovisa e Corvetto

Il Comune di Milano libererà alcuni uffici in centro città e andrà con circa 2.500 dipendenti in due quartieri periferici come Bovisa e Corvetto. "Stiamo recuperando - ha detto Sala - appartamenti sfitti di edilizia popolare e per far vedere che nelle periferie ci siamo, libereremo degli uffici pregiati centrali e andremo con 2.000/2.500 nostri dipendenti tra Bovisa e Corvetto. Questo vuol dire partecipare a una diversa idea della città".