Beppe Sala coi calzini arcobaleno. Milano si prepara per il Pride

Domani inizia la 10 giorni di eventi della Pride Week che si concluderà con la parata colorata del 29 giugno. e il sindaco Sala posta sulla sua pagina Facebook una foto con indosso calzini color arcobaleno. Ad accompagnare l'immagine le parole: "Da domani, Pride! - si legge nel post -. Per una Milano dei diritti. E dei doveri". Pioggia di like per Sala che incassa consensi e approvazione per la sua capacità di essere ironico e di supportare la causa arcobaleno.