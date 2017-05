Beppe Sala: "Election day? Probabile, per come si mettono le cose..."

Beppe Sala

La proposta avanzata dal governatore della Lombardia, Roberto Maroni di un election day, nel quale concentrare le amministrative, il referendum per l'autonomia e le elezioni politiche, trova d'accordo il sindaco di Milano Giuseppe Sala. Questa scelta "Diventera' probabile - dice a margine della presentazione del festival Mito - poi che sia giusto o meno e' difficile dirlo". "Bisognera' capire quando si vota - aggiunge, ribadendo ancora una volta che l'election day "diventera' probabile".

Il sindaco ricorda che si era espresso in passato affinche' continuasse la legislatura, ma "per come si mettono le cose - spiega - mi pare che sia abbastanza difficile. Ora bisogna capire quando si votera' ma certamente ci sono dei temi generali del Paese, in particolare il Def, e poi ci sono dei temi specifici, per Milano l'Ema, e lo dico con preoccupazione sapendo che la partita e' totalmente aperta". Quanto alla proposta avanzata poco fa dal leader di Forza Italia Silvio Berlusconi di alzare la soglia di sbarramento fino all'8%, Sala non si sbilancia, dice di "non avere un'opinione precisa in merito, ma, sottolinea "e' il momento di trovare un accordo".