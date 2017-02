Beppe Sala presenta "FareMilano", piano da 200 milioni per le scuole

Gabriele Rabaiotti e Beppe Sala

"FareMilano è il piano di interventi per realizzare la città del futuro, in cui le scuole rappresentano uno dei punti fondamentali": così il sindaco di Milano Beppe Sala presenta dal proprio profilo facebook il piano di investimenti per gli edifici scolastici cittadini, del valore di quasi 200 milioni di euro complessivi. Sette gli edifici che saranno ricostruiti ex novo e tra queti quello di via Ugo Pisa, dove ieri il sindaco e l'assessore Gabriele Rabaiotti hanno illustrato nel dettaglio il piano. Conn inaugurazione prevista a settembre 2018 e la nascita di un vero e proprio "community center", con auditorium, palestra e biblioteca. Saranno complessivamente 316 gli edifici dove sarà aperto un cantiere.

"L'investimento migliore per il futuro dei nostri figli e di Milano è costruire una nuova scuola e ristrutturare quanto già presente", è il commento di Sala. "Oggi (ieri, ndr) abbiamo presentato i progetti per la costruzione di 7 strutture scolastiche che saranno terminate entro la prima metà del 2018: i lavori interesseranno via Pisa, via Hermada, viale Puglie, via Strozzi, via Viscontini, via Magreglio e via Brocchi. Il piano, che riguarderà oltre il 60% degli edifici scolastici presenti nel Comune di Milano, prevede molti interventi tra i quali l'abbattimento delle barriere architettoniche, i lavori di manutenzione straordinaria e la certificazione per la prevenzione incendi".