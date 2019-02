Berberè: terza pizzeria a Milano e l'idea di aprire una Academy

Terza pizzeria per Berberè a Milano: dopo quelle avviate in Isola e sui Navigli, ecco l'opening tra piazza della Repubblica e stazione Centrale, all'incrocio tra via Tenca e via Cappellini. Apertura prevista entro la seconda metà di marzo, come riporta Pambianconews.com. I fratelli Matteo e Salvatore Aloe sono così a dieci aperture sul territorio nazionale, oltre a due locali a Londra. E ora l'idea è di aprire una Academy, arrivando al 100% di prodotti bio. Una formula vincente: la stima per l'esercizio appena concluso è di un 45% di incassi, per 7 milioni di ricavi.