Bergamo, aereo da turismo si schianta: oggi i funerali della 15enne

Sono stati fissati per oggi alle 15 nella chiesa parrocchiale di Fiorano al Serio (Bergamo) i funerali di Marzia Mecca, la 15enne morta nello schianto dell'aereo guidato dal padre Stefano Mecca. Le altre due sorelle di Marzia, tra cui una gemella, sono gravi a Milano e Bergamo. Ieri sera una veglia di preghiera a San Giorgio Martire. In migliaia hanno voluto fino ad oggi dare il loro sostegno alla famiglia.

"Dobbiamo preservare il piu' possibile la situazione per ricostruire l'incidente nei minimi dettagli. Cosi' potremmo capire se si e' trattata di un'avaria o di un errore umano. Per ora, pero', non escludiamo nulla". Cosi' Maria Cristina Rota, procuratore aggiunto di Bergamo, lasciando il luogo dello schianto del piccolo aereo da turismo sabato a Bergamo nei pressi della pista dell'Aereo Club, incidente in cui e' morta una 15enne mentre sono rimasti gravemente feriti il padre e due sorelle della vittima. Il magistrato era con i pubblici ministeri Silvia Marchina e Fabio Pelosi, arrivati con il tecnico incaricato dalla procura Alberto Folchini, del Politecnico di Milano. A Bergamo anche i tecnici dell'Enav. Il sopralluogo e' durato oltre tre ore. Con i pubblici ministeri c'erano anche i due testimoni oculari, Angelo Pessina, ex poliziotto, e Francesco Defendi, che hanno cercato di dare i primi soccorsi all'equipaggio. Il Mooney M20k D-Eise era pilotato da Stefano Mecca, 51 anni commercialista, vice presidente dell'Aero Club e padre delle tre giovani che erano con lui a bordo. Marzia, che era seduta accanto al papa', e' morta nello schianto.