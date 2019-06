Bergamo, carabiniere travolto e ucciso da automobilista ubriaco

Un carabiniere di 41 anni, Emanuele Anzini, è stato travolto e ucciso nella notte ad un posto di controllo a Terno d'Isola, Bergamo. Il militare era appuntato del Nucleo radiomobile di Zogno ed era originario di Sulmona. Figlio di carabiniere, aveva una figlia. Per quanto riguarda la dinamica, Anzini sarebbe stato trascinato per una cinquantina di metri da una utilitaria guidata da un cuoco 34enne di Sotto il Monte, apparentemente in stato di ebbrezza. Il carabiniere è morto sul colpo, l'automobilista è stato arrestato per omicidio stradale.

Questo il ricordo del colonnello Paolo Storoni, comandante provinciale dei carabinieri di Bergamo: "Era un'ottima persona, un ottimo elemento, un ottimo collega"