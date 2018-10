Bergamo, docente accoltellato e carbonizzato

Bergamo, docente trovato carbonizzato in cascina: è omidicio

A trovarlo carbonizzato nella cascina didattica che gestiva a Entratico (Bergamo) è stato il figlio. Cosimo Errico, 58 anni, originario di Lecce era stato ucciso da diversi colpi di arma da taglio e mancava da casa sua dalla sera prima.

Inizialmente i soccorritori avevano pensato potesse trattarsi di un incidente causato da un corto circuito, dal momento che nella struttura era saltata la corrente, ma un esame più accurato ha evidenziato i tagli. Il corpo è stato trovato attorno all'1 dal figlio.

La vittima viveva a Bergamo, dove era professore di Biotecnologia all'Istituto Natta e gestiva la Cascina dei Fiori, fattoria didattica dove svolgeva attività per bambini e dove organizzava feste. Ieri sera l'uomo era andato a sistemare la struttura ma, visto che non rincasava e che non rispondeva al telefonino, la moglie ha chiesto al figlio di andare a verificare che cosa era successo.