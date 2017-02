Bergamo: falsi annunci su siti Internet, 6 arresti per truffa



I carabinieri della Compagnia di Bergamo stanno eseguendo 6 ordinanze di custodia cautelare, di cui 3 in carcere e 3 agli arresti domiciliari, nei confronti di residenti nella bergamasca accusati di truffa. I provvedimenti sono stati emessi dal Gip di Bergamo. Le indagini, concluse lo scorso autunno, hanno permesso di far piena luce su una serie di truffe tramite la pubblicazione di annunci su siti Internet.



Gli arrestati si procuravano Sim card per poche decine di euro, con cifre variabili tra i 50 e i 100, dagli intestatari, che sapevano come venivano usate. Allo stesso modo si procuravano carte di credito Postepay da intestatari ancora consapevoli dai quali, dietro pagamento di somme tra i 50 e i 100 euro, pretendevano la consegna del codice pin per le operazioni di bancoposta e di conto corrente. Poi inserivano su siti Internet di e-commerce di annunci falsi su vendita di veicoli e affitto di appartamenti per le vacanze, indicando come contatto telefonico le schede Sim e inducendo a versare caparre di conferma sulle carte di credito. Avvenuto il deposito sparivano e prelevavano le somme, chiudendo poi il rapporto Postepay e cambiando sim - card e dispositivi cellulari per far perdere le loro tracce.