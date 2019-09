Bergamo, la Cittadella dello sport sarà intitola a Yara Gambirasio



Il prossimo 23 settembre il complesso della Cittadella dello Sport di Bergamo verra' intitolato a Yara Gambirasio. Ad annunciarlo il padre della giovane ginnasta 13enne uccisa e abbandonata in un campo dove il corpo fu ritrovato il 26 febbraio 2011, a pochi chilometri da Brembate Sopra (Bergamo). Per il delitto e' in cella con l'ergastolo Massimo Bossetti. Il padre di Yara ha spiegato come la famiglia non volesse che "l'intitolazione diventasse soltanto l'applicazione di una targa, un monumento o un'opera d'arte che poi fosse motivo di pellegrinaggio o accesso per curiosita'".



"Abbiamo chiesto e ottenuto che questa intitolazione diventasse motivo di stimolo e sensibilizzazione per i ragazzi - ha confermato il padre - cosi' ogni anno sara' istituita una borsa di studio da una commissione speciale, di cui io e mia moglie non faremo parte, che attribuira' un premio ai ragazzi che si distinguono in determinate passioni, non solo sportive". La Cittadella dello Sport di Bergamo sara' intitolata in una cerimonia a cui partecipera' il presidente del Coni, Giovanni Malago'.