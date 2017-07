Bergamo

Bergamo, le Mura venete diventano Patrimonio dell'umanità



Le Mura venete di Bergamo sono diventate Patrimonio dell'umanità Unesco, nell'ambito di un sito transnazionale che comprende anche aree di Veneto e Friuli, di Croazia e Montenegro. La decisione è stata annunciata ufficialmente ieri da Cracovia. L'Italia sale così a 53 siti Unesco, e la Lombardia a undici.



Le Mura venete sono strutture difensive costruite dalla Repubblica di Venezia fra il 1561 e il 1588 per difendere la parte collinare di Bergamo. Nei fatti, poi, non hanno mai dovuto fronteggiare assedi, e questo, oltre agli interventi di restauro, è uno dei motivi della loro ottima conservazione. Grande soddisfazione per il sindaco Giorgio Gori: "Da oggi .A ha detto - il nostro impegno per la conservazione e la valorizzazione di questo nuovo gioiello del Patrimonio mondiale sarà ancora più grande".

MARONI: "PRESTO GRANDE EVENTO PER FESTEGGIARE" - "Siamo molto soddisfatti, con questo sono 11 i siti Unesco nella nostra regione. La Lombardia e' un patrimonio dell'umanita'". Cosi', conversando con i giornalisti a margine del giudizio di parificazione 2016 presso la Corte dei Conti, il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, e' tornato sul riconoscimento delle opere di difesa veneziane quali sito Unesco (sito seriale in cui sono inserite le mura di Bergamo e che coinvolge anche Palmanova, in Friuli Venezia Giulia, e Peschiera del Garda, in Veneto, oltre a Croazia e Montenegro). "Arriva al momento giusto - ha commentato il governatore - perche' questo e' l'anno della cultura della Lombardia. In autunno organizzeremo un grande evento con tutte le regioni coinvolte in questo nuovo sito seriale".