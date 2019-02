Bergamo, M5S in campo con Anesa. Proprietario di una pasticceria vegana

Ieri sera, al termine di un percorso che ha individuato i punti cardine del programma elettorale per le amministrative, il Gruppo Movimento 5 Stelle di Bergamo ha indicato Nicholas Anesa a candidato sindaco per guidare il Comune fino al 2024. Pasticciere e proprietario dal 2014, insieme al pastry chef Stefano Broccoli, della pasticceria vegana “Dolcevita” a Bergamo, Anesa è manager di un esercizio commerciale di somministrazione alimentari e attivista del M5S.



Il candidato dichiara: “È una sfida che accolgo con orgoglio in un territorio che ha bisogno delle politiche Movimento 5 Stelle. Sono attivista da molto tempo e, a stretto contatto con i portavoce uscenti e il gruppo Movimento 5 Stelle di Bergamo, abbiamo proposto alternative concrete per il rilancio della nostra città. Bergamo merita di stare al centro delle politiche regionali e nazionali. Abbiamo un programma elettorale che sarà una ventata di cambiamento per una città che è da troppo tempo in mano alla vecchia politica. Sono giovane, come è giovane il Movimento che rappresento e che sta cambiando le politiche a tutti i livelli partendo da principi di uguaglianza, trasparenza, equità e merito. E’ con questo spirito che mi metto a servizio dei cittadini”.