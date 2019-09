Bergamo, morto l'ex sindaco e presidente Sacbo Roberto Bruni

E' morto dopo una lunga malattia Roberto Bruni, ex sindaco di Bergamo e presidente della Sacbo, societa' di gestione dell'Aeroporto Milano Bergamo. Lo ha annunciato in una nota la stessa societa'. "In questo momento - si legge - il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale, dirigenti e dipendenti della societa' di gestione, insieme al presidente, all'amministratore delegato e al personale della controllata BIS, interpretando il sentimento di tutto il mondo aeroportuale, sono vicini ai familiari e sottolineano lo spirito di servizio, l'attenzione e l'abnegazione, la sensibilita' umana, la costante propensione al dialogo e il clima di fiducia con cui l'avvocato Roberto Bruni ha ricoperto il suo mandato, iniziato nel maggio 2017 e troppo presto interrotto. Il suo contributo personale e professionale ha permesso di dare continuita' ai programmi aeroportuali e conseguire nuovi, importanti risultati predisponendo le condizioni per avviare le ulteriori fasi di sviluppo e adeguamento dello scalo".

“Ciao Roberto, amico e maestro di buona politica. Ora voglio ricordarti così: felice, commosso e orgoglioso, come quella sera di giugno del lontano 2004 quando sei diventato sindaco della nostra Bergamo e in tanti ci siamo ritrovati a gioire con te. Ti abbiamo voluto tanto bene. Te ne vorremo sempre”. Così su Facebook Maurizio Martina ricordando l’ex sindaco di Bergamo Roberto Bruni scomparso questa sera.

"Esprimo il mio dolore, e il mio cordoglio alla famiglia, per la scomparsa dell'avvocato Roberto Bruni, un uomo perbene, un grande avvocato e un amministratore politico competente e appassionato. E' stato un avversario, in politica, ma ho sempre nutrito stima sincera per lui. Bergamo stasera piange un grande bergamasco, un ex sindaco che ha lavorato con impegno e lealta' per la sua citta'. Manchera' a tutti noi". Lo scrive sulla sua pagina Facebook il senatore Roberto Calderoli.