Bergamo, omicidio Sartori: ex marito condannato dall'ergastolo

La condanna e' arrivata dopo poche ore di camera di consiglio e non lascia dubbi: ergastolo in abbreviato per l'omicidio di Marisa Sartori, la 25enne di Curno (Bergamo). La donna e' stata uccisa lo scorso 2 febbraio in garage dall'ex marito Arjoun Ezzedine. Non solo. I giudici hanno deciso per un risarcimento di quasi un milione di euro alla famiglia della vittima. Il tunisino di 35 anni si trova in carcere a Bergamo.