Bergamo, parte colpo di pistola che uccide la fidanzata



Una studentessa ventunenne di Ponteranica è morta ieri sera per un proiettile esploso dalla pistola del fidanzato, l'ex guardia giurata Denis Zeni, suo coetaneo, da oggi indagato a piede libero per omicidio colposo. Sara' eseguita mercoledi' prossimo l'autopsia sul corpo della giovane, Alessandra Cornago.



Gli inquirenti hanno sequestrato gli smartphone dei due fidanzati e il computer su cui stava studiando Alessandra. Denis aveva in camera da letto una pistola perche', per circa sei mesi e fino a un anno fa, aveva lavorato come guardia particolare giurata all'istituto di vigilanza privato Fidelitas.



Dopo la tragedia, sotto choc, il giovane ha cercato di rianimare la ragazza e ha chiamato aiuto la, ha chiamato subito il 118.