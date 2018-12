Bergamo, pensionato si ammala e diventa spacciatore come in Breaking Bad

Pensionato si ammala e diventa spacciatore come in Breaking Bad

Davanti alla brutta malattia diagnosticata dai medici e alla necessita' di reperire sempre piu' soldi per far fronte al quotidiano, un 61enne bergamasco si e' inventato spacciatore. Cosi' il pensionato, insospettabile incensurato di Rovetta alle porte di Bergamo, in breve tempo ha messo in piedi un supermercato della droga.

La sua storia ricalca la trama della nota serie televisiva "Breaking Bad". La carriera criminale del pensionato, che usava lo spaccio per accumulare soldi per curarsi e per lasciare ai figli, e' finita davanti ai carabinieri di Bergamo e Clusone. Processato per direttissima, l'arresto e' stato convalidato.