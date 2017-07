Bergamo, salvati dal soccorso alpino ragazzi persi in Val Rossa



Intervento del corpo nazionale soccorso alpino e speleologico a Lenna, in provincia di Bergamo. Sono stati recuperati alcuni ragazzi nella zona della Val Rossa che erano partiti per visitare le miniere, ma si sono separati in due gruppi e poi hanno perso l'orientamento.



Il buio ha complicato il rientro e si trovavano in un luogo molto impervio, quindi hanno chiesto aiuto. La centrale del 118 ha inviato le squadre territoriali della seste delegazione orobica. I tecnici, che conoscono molto bene la zona e sono riusciti a localizzarli, hanno raggiunto il primo gruppo poco prima delle 23, dopo un quarto d'ora anche gli altri due. I quattro ragazzi erano illesi, ma hanno dovuto metterli in sicurezza per riportarli a valle.