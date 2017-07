Bergamo, scappa dopo una lite e cade in un burrone: morto. Un indagato



Una tipica festa estiva di paese che finisce in tragedia. E' morto in questo contesto Mamadou Lamine Thiam, 20enne di origine senegalese ma residente ad Almè, nella bergamasca.



Nella notte tra sabato e domenica, come scrive la Repubblica - è scoppiato un litigio, è intervenuto il servizio d'ordine e il giovane si è dato alla fuga. Purtroppo proprio mentre fuggive Bara, così lo chiamavano tutti, è caduto in un burrone ed è morto. Al momento è iscritto nel registro degli indagati per omicidio preterintenzionale un 50enne incensurato che prestava servizio d'ordine come volontario alla festa. Gli inquirenti, guidati dal sostituto procuratore della Repubblica di Bergamo Fabio Pelosi, stanno cercando di fare chiarezza su cosa è successo quella sera.



Secondo le prime ricostruzioni - riportate da Repubblica - Bara aveva deciso di partecipare al Power Sound Festival di Ubiale Clanezzo, piccolo comune all'imbocco della Val Brembana, dove era in programma un raduno di cultura afro. Però qualcosa è andato nel verso sbagliato e gli investigatori stanno cercando di capire se si è trattato di un incidente oppure il 20enne è stato spinto in quel burrone. O anche nel caso dell'incidente si cerca di capire se qualcuno ha visto la scena ma non ha dato l'allarme.