Bergamo, smantellata organizzazione dedita a spaccio nell'hinterland



Vasta operazione della polizia di Bergamo finalizzata alla cattura di vari soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo, di detenzione, trasporto, cessione e vendita di droga tra cui cocaina, eroina, hashish e marijuana, nonché detenzione di arma comune da sparo. Le indagini, svolte dai poliziotti della squadra mobile, hanno consentito di appurare come un gruppo di persone di nazionalità albanese, insieme ad alcuni italiani, fosse dedito al commercio e alla vendita di stupefacenti nell'intero hinterland bergamasco.



L'operazione, denominata 'Snowfall', ha dimostrato l'esistenza, accanto al sodalizio albanese, del 'canale maghrebino', composto da soggetti nordafricani, in prevalenza marocchini, che, in contatto con i primi, avevano a loro volta un giro di assuntori, di ogni etnia e condizione sociale. I destinatari dei provvedimenti, precisano i militari, avevano disponibilità di armi da fuoco.